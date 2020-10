Case popolari: Pd, con legge regionale graduatorie e assegnazioni provvisorie, oltre 16mila alloggi sfitti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera - ha aggiunto Rozza - elimina questi due punti però non li elimina definitivamente. Dice alle Aler e ai Comuni lombardi 'rifate le graduatorie' perché quelle attuali non sono valide, ma quelle case che verranno assegnate sulla base di queste deroghe sono 'sub iudice' a quello che deciderà il Tribunale perché Regione Lombardia ha fatto ricorso sul certificato di possidenza". Se Regione Lombardia dovesse quindi vincere il ricorso queste graduatorie "vanno annullate, e si rifanno da capo, mandando via le persone a cui avevo assegnato la casa", ha precisato la consigliera dem, proseguendo: "L'assessore Bolognini è riuscito quindi a non assegnare case a nessuno nemmeno per i prossimi mesi, perché a rifare le graduatorie ci vuole tempo. Bisognava fare, come noi chiediamo da mesi, una delibera-ponte che eliminasse tutte le incertezze di questa legge per andare velocemente alle assegnazioni delle case. A gennaio, quando dovrebbe finire l'emergenza, partono gli sfratti, e con questa situazione le case non verranno assegnate". Regione Lombardia ha inoltre sottoscritto "un accordo in Prefettura con delle deroghe alle assegnazioni per la città di Milano che comprendono il tentativo di sbloccare le assegnazioni per gli alloggi sgomberati - ha aggiunto Rozza - ma Regione anche qui non trasferisce l'accordo in Prefettura in un atto amministrativo che ne recepisce le deroghe, come si dovrebbe fare, perché altrimenti chiunque potrebbe fare ricorso al bando, perché non c'è in regolamento quello che hai deciso". "Bisogna annullare quel regolamento che non produce nessuna assegnazione, è una lotteria ferma e fare una legge e un regolamento per assegnare immediatamente gli oltre 16 mila alloggi sfitti", ha concluso la consigliera Pd. (Rem)