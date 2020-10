Speciale difesa: Nagorno-Karabakh, proseguono le tensioni lungo la linea di contatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate armene hanno proseguito i bombardamenti nelle aree vicino lungo la linea di contatto nel Nagorno-Karabakh, nonostante il cessate il fuoco umanitario in vigore. Lo ha riferito il ministero della Difesa azerbaigiano. "Le forze armate dell'Armenia che violano gravemente il regime di cessate il fuoco umanitario stanno bombardando i territori delle regioni di Goranboy, Terter, Aghdam e Aghjabadi", ha riportato il ministero. Più o meno dello stesso tenore le comunicazioni ufficiali della parte armena, secondo cui “durante la notte, si è registrata una tensione relativamente stabile nella zona del conflitto, con dei combattimenti di artiglieria in corso in diversi settori separati. Violando il cessate il fuoco umanitario, l'avversario ha ripreso l'offensiva in direzione nord”, ha riferito il Centro d’informazione del governo armeno. (Rum)