Speciale difesa: Yemen, avvenuto lo scambio di oltre 700 prigionieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati oltre 700 i prigionieri che hanno ritrovato la libertà in seguito allo scambio avvenuto tra le milizie ribelli Houthi dello Yemen e i combattenti in mano alle forze della Coalizione araba. Le famiglie di centinaia di yemeniti hanno riabbracciato i loro figli dopo una lunga attesa in un processo che ha dato un forte impulso agli sforzi sponsorizzati dalle Nazioni Unite nello Yemen. Il Comitato internazionale della Croce rossa ha annunciato, al termine dell'operazione, il rilascio di oltre 700 prigionieri. "Confermiamo l'arrivo di due aerei da Sana'a a Seiyun e viceversa", ha fatto sapere su Twitter la Croce rossa. "Siamo riusciti finora, in collaborazione con la Mezzaluna rossa saudita e yemenita, a facilitare il trasferimento e il rilascio di oltre 700 ex detenuti tra Arabia Saudita, Sana'a e Seiyun". (Res)