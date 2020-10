Speciale difesa: Iraq, formata commissione tecnica per discussione con Usa tempistiche ritiro truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vertice presso il ministero degli Esteri iracheno si è concluso con l’istituzione di una commissione tecnica per discutere con gli Usa le tempistiche di ritiro delle loro truppe dall’Iraq. Lo riferisce il portale iracheno "Shafaq". La commissione figura tra le raccomandazioni prodotte dal dialogo strategico tra Washington e Baghdad avviato negli Usa in agosto, quando il presidente Usa Donald Trump e il premier iracehno Mustapha al Kadhimi in visita alla Casa bianca si sono accordati per il graduale ritiro delle truppe a stelle e strisce dal paese mediorientale. L'incontro presso il ministero degli Esteri è stato presieduto dal ministro Fuad Hussein e ha visto la partecipazione - tra gli altri - del consigliere per la sicurezza nazionale Qassem al Araji. (Res)