Speciale difesa: Iraq, deputato Al Assadi, tregua temporanea e condizionata a ritiro completo Usa entro fine anno

- Il deputato iracheno Ahmed al Assadi, rappresentante delle Forze della mobilitazione popolare (Pmu), ha affermato che la tregua condizionata avanzata dalle milizie filoiraniane irachene è subordinata al ritiro completo delle truppe Usa entro la fine dell’anno. Lo riferisce il portale curdo-iracheno "Rudaw". Secondo Assadi, il cessate il fuoco potrebbe terminare non prima delle elezioni presidenziali Usa di novembre, al più tardi a fine 2020. Il deputato ha precisato che una tregua che si prolungasse oltre la fine dell'anno non ha molto senso visto che si tratta di dare più tempo all'esecutivo iracheno per negoziare il ritiro delle truppe Usa. (Res)