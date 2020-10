Speciale difesa: Colombia, Tribunale speciale fissa udienze su omicidio Alvaro Gomez Hurtado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giurisdizione speciale per la pace (Jep) della Colombia, il tribunale speciale istituito ad hoc per giudicare i responsabili di crimini commessi durante la decennale guerra tra Farc e governo colombiano, ha fissato le udienze in cui verranno ascoltati il leader del partito Farc, nato dalle ceneri dell’omonima guerriglia, Rodrigo Londono alias Timochenko, e l’ex combattente oggi senatore Julian Gallo, in merito al loro presunto coinvolgimento nell’omicidio del candidato presidenziale Alvaro Gomez Hurtado, assassinato il 2 novembre 1995. Il primo a comparire davanti al tribunale, il prossimo 4 novembre sarà Gallo, seguito da Timochenko il 17 novembre, secondo quanto riferisce l'emittente "Rcn". (Mec)