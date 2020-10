Speciale difesa: al via 67ma conferenza annuale degli Ancies del Nato Defense College

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via a Roma la conferenza annuale degli Anciens, l’associazione composta dagli ex alunni del Senior Course, il corso di punta del Nato Defense College. Un appuntamento, questo, arrivato alla sua 67ma edizione e che viene celebrato dal 1954. Il tema di quest’anno “What kind of Nato do we need in a post Covid World?” affronta le conseguenze strategiche della crisi legata al Coronavirus per l’Alleanza Atlantica. Nel suo intervento di apertura, il nuovo comandante del Nato Defense College (Ndc), generale di corpo d’armata francese Olivier Rittimann, insediatosi a fine luglio dopo aver servito come vice capo di Stato maggiore del comando Supreme Headquaters Allied Power Europe (Shape) dove ha assunto inoltre l'incarico di guidare la CovidTask Force della Nato, ha dichiarato: “Data l'attuale incertezza e crisi sanitaria nel mondo di oggi, e il coinvolgimento molto più stretto della Nato, un forum di discussione stimolerà ancora di più il vostro impegno attivo. Inoltre, la composizione della platea è tale che le opinioni possono differire notevolmente, dando ulteriore slancio al dibattito”. Il generale Rittimannn ha sottolineato "l’importanza di un approccio positivo-critico che il Nato Defense College sostiene durante i suoi corsi". Infatti, "cambiamenti rapidi, imprevedibilità, alto rischio e impatto enorme di questi elementi sul mondo come lo conosciamo", richiedono, secondo il generale Rittimann “modi di pensare alternativi e nuove iniziative”. In questo contesto, secondo il comandante del Nato Defense College, tale approccio “è il modo migliore per supportare l'organizzazione che apprezziamo”. Per questo motivo il Nato Defense college, ha aggiunto il generale Rittimann “continuerà su questa strada e eventi come questi ne sono un ottimo esempio”. (Res)