Milano: Comune e Reale Group identificano soluzione per condominio via Tolstoj (2)

- "Reale Mutua - ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala - ha condiviso con noi una soluzione molto positiva per le famiglie e per Milano, un progetto che migliorerà la qualità dell'abitare di oltre 200 famiglie, coniugando investimenti sugli immobili e tutela degli inquilini. Quando insieme al Municipio 6 mi sono attivato per risolvere una questione complessa come quella di via Tolstoj, sapevo che sarebbero servite pazienza, dialogo e buona volontà. Sono soddisfatto di aver trovato in Reale Mutua l'attenzione e la sensibilità necessarie. Questa è la dimostrazione che le città, e Milano per prima, possono crescere continuando ad includere. E che progresso ed equità non sono valori contrapposti". "La soluzione identificata e condivisa con il Comune di Milano ci permette di mantenere le condizioni di comfort e di equità contrattuale che siamo soliti garantire a tutti gli inquilini del nostro patrimonio immobiliare – ha dichiarato Alberto Ramella, direttore generale di Reale Immobili. La valorizzazione del territorio di riferimento passa anche attraverso le attenzioni per gli individui e per le collettività, che sin da subito sono stati condivisi con l'amministrazione comunale di Milano e che per Reale Group costituiscono il punto di partenza di qualsiasi iniziativa, da sempre improntata allo sviluppo sostenibile". (com)