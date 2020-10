Fondi Lega: Salvini, non sono preoccupato, al massimo sono incuriosito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sono minimamente preoccupato, continuo a essere al massimo incuriosito". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini durante il suo intervento alla Bi-Mu, il salone delle macchine utensili in corso a Rho Fiera Milano, commentando il sequestro di due villette sul Lago di Garda nell'ambito dell'inchiesta sui fondi Lega. "Io ho un bilocale in Liguria, a Recco, mi autodenuncio, è di proprietà dei miei genitori. Spero non me lo sequestrino, lo hanno comprato i miei nonni cinquant'anni fa", ha concluso Salvini. (Rem)