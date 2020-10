Scuola: M5s, De Luca dia spiegazioni a famiglie campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vorremmo sapere si il presidente della Campania De Luca abbia ponderato davvero tutte le soluzioni prima di prendere una decisione così grave come quella di chiudere il servizio pubblico più importante in assoluto, quale è la scuola". Lo affermano, in una nota, gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato. "La comunità scolastica di tutta Italia, anche in Campania, sta mettendo in in campo uno sforzo enorme per mantenere la didattica dal vivo, e la scuola si è dimostrata in queste settimane un luogo sicuro e in cui le regole vengono rispettate - aggiungono -. Anche i dati lo confermano. Perché chiudere le scuole, che dovrebbero essere le ultime a chiudere? Perché esporsi al rischio che i ragazzi stiano per strada anziché in un luogo sicuro come la scuola? Perché esporre le famiglie a questo disagio enorme? De Luca ha il dovere di fornire, in primis ai genitori campani che oggi giustamente protestano, le motivazioni a sostegno di una decisione che, in ogni caso, risulta davvero molto grave".(com)