Algeria-Francia: ministro Esteri Le Drian, spetta agli algerini esprimere le aspirazioni del movimento Hirak

- Durante la sua visita ad Algeri il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, ha dichiarato che spetta solo agli algerini esprimere le "aspirazioni" del movimento di protesta Hirak in occasione del referendum costituzionale del primo novembre. "Il presidente Abdelmadjid Tebboune ha mostrato le sue ambizioni di riforme delle istituzioni per rafforzare la gestione, l'equilibrio dei poteri e delle libertà", ha detto Le Drian al termine di un incontro con il capo dello Stato algerino. "La Francia vuole successo e prosperità di questo paese amico, nel pieno rispetto della sovranità", ha continuato il titolare della diplomazia francese, dicendosi "felice" del fatto che le relazioni bilaterali tra Parigi ed Algeri hanno avuto un "nuovo slancio". Le Drian ha poi ricordato che il presidente Emmanuel Macron ha lanciato nel 2017 una procedura di "lucidità sulla storia della colonizzazione della guerra d'Algeria". A fine luglio il capo dello Stato francese ha affidato una missione allo storico Benjamin Stora per agevolare "la riconciliazione tra il popolo francese e algerino", ha detto il ministro. (Ala)