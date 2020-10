Nord Macedonia-Bulgaria: seconda giornata di lavori per la Commissione mista sulla storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 12 ottobre il premier macedone, Zoran Zaev, ha detto di "non escludere" la possibilità di un rinvio della conferenza intergovernativa prevista a fine anno con l'Unione europea per l'avvio dei negoziati di adesione. Il problema sarebbe rappresentato proprio dal contenzioso con la Bulgaria sul patrimonio storico e culturale dei due paesi. "Dobbiamo preparare i nostri cittadini alla possibilità che la prima conferenza intergovernativa non si tenga a dicembre come previsto", ha detto Zaev. Al centro del contenzioso vi sarebbero la lingua macedone, che secondo Sofia è un dialetto bulgaro elevato a lingua quando la Macedonia era una delle Repubbliche federali della Jugoslavia di Tito, e la figura di Goce Delcev, il rivoluzionario che nel secolo scorso aveva combattuto contro il dominio dell'Impero ottomano e che sia la Macedonia del Nord che la Bulgaria rivendicano come proprio eroe nazionale. (Seb)