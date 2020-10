© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 16 ottobre del 1943 il rastrellamento del ghetto a Roma, una vergogna della storia, una pagina buia del nostro passato che deve rimanere viva nelle nostre memorie come insegnamento e monito per il presente e per il futuro. L'unico modo per non dimenticare è continuare a raccontare. Generazione, dopo generazione". Così in una nota il gruppo M5a alla Regione Lazio.(Com)