Covid: Lega, assurdo licenziare precari Aifa, governo intervenga

- I deputati della Lega Vanessa Cattoi, Rossana Boldi e Andrea Giaccone, ritengono "assurdo licenziare cento lavoratori dell'Aifa proprio in questo periodo di emergenza sanitaria. Tra questi anche biologici e farmacisti, persone che si occupano di autorizzazioni di farmaci, registri di monitoraggio, immissione in commercio di nuovi farmaci, ufficio qualità del prodotto e, non ultime, di sperimentazioni Covid-19. Abbiamo - spiegano in una nota - manifestato il nostro sdegno a sostegno di questi lavoratori e presentato un'interrogazione ai ministri del Lavoro e della Salute per tutelare loro e la stessa Aifa affinché possa adeguatamente svolgere le proprie funzioni. Non ci fermiamo qui. Presenteremo anche un question time nelle commissioni parlamentari competenti per sollecitare soluzioni concrete al tema del precariato che questo governo per tutte le varie categorie non vuol affrontare in modo serio e strutturato". (Com)