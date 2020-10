Cultura: Politi (Lega), a Roma lavoratori teatro e cinema abbandonati da amministratori M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, ritorna sugli esiti dell'indagine voluta dalla Confcommercio sugli operatori delle imprese culturali. "La Lega su Roma - spiega Politi in una nota - ha più volte sottolineato l'assurda e dannosa gestione del Teatro dell'Opera messa in atto dalle politiche della sindaca Raggi. Ci siamo schierati accanto ai sindacati e ai lavoratori che hanno perso il lavoro o sono in cassa integrazione. Purtroppo - aggiunge - una già poco fiorente categoria, è stata completamente messa in ginocchio dallo Stato, che non ha dedicato alcuna linea di fondi per i teatri e i cinema. Molte strutture dopo il lockdown non hanno più riaperto e il 57 per cento di loro sta tagliando il cartellone perché non sostiene le spese di gestione e gli ingaggi. Centinaia di operatori sono stati licenziati in questi mesi o saranno licenziati entro l'anno. Il comune denominatore di questa stagione teatrale sarà l'incertezza. Gli amministratori pentastellati - conclude - prima della pandemia hanno mal amministrato, lasciando in mano a direttori artistici poco lungimiranti la gestione dei grandi teatri, ora non investendo nelle imprese culturali stanno distruggendo uno dei più grandi patrimoni culturali italiani". (Com)