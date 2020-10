Venezuela: coronavirus, autorità confermano 464 nuovi contagi e 6 decessi in 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato una flessibilizzazione generale vigilata della quarantena nel mesi di novembre e dicembre, nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Parlando in una delle sue consuete conferenze televisive Maduro ha annunciato un “piano speciale per novembre e dicembre” con una possibile “flessibilizzazione generale vigilata” che includerà la riapertura di alcuni negozi. Dai primi di giugno, l'emergenza sanitaria viene gestita con uno schema "7+7" presentato come strategia di controllo del virus senza congelare del tutto il paese. Si tratta di alternare una settimana di "quarantena radicale", durante la quale possono muoversi solo i lavoratori impiegati in settori ritenuti indispensabili e chi abbia bisogno di comprare medicinali e alimenti, e una settimana di relativo rilassamento delle restrizioni al movimento. (segue) (Vec)