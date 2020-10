Roma: fermate e denunciate due giovani ladre di appartamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due ragazze serbe, di 18 e 16 anni, residenti in un campo rom e già note alle forze dell’ordine, sono state bloccate in via Carini a Roma prima che mettessero a segno un furto in un condominio. Le due giovani erano state già notate dai carabinieri aggirarsi con fare sospetto e quando sono state fermate erano in possesso di arnesi per lo scasso. Le due ragazze sono state denunciate. I successivi accertamenti hanno fatto emergere sul conto della 18enne, un provvedimento cautelare emesso lo scorso settembre dalla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Genova, per furto in abitazione. La ragazza deve scontare 2 anni e 5 mesi di reclusione e per questo è stata accompagnata presso l’istituto penitenziario per i minori di Roma Casal del Marmo, mentre la 16enne è stata affidata ai familiari. (Rer)