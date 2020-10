Giornata alimentazione: Bellanova, porre fine a fame e raggiungere sicurezza alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Questi mesi hanno fatto emergere, oggi più che mai, nuove fragilità sociali ed economiche, mettendo chiaramente in evidenza il nostro compito: prenderci cura di chi ha fame, di chi è malato, di chi uscirà dalla pandemia ancora più fragile di come ci è entrato. Una prospettiva del tutto nuova, alla quale dobbiamo far fronte con rapidità, non solo in Italia, ma in tutto il mondo". Lo scrive su Facebook la ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova, in occasione della Giornata dell'Alimentazione. "E per questo trovo più che mai centrale il tema della giornata dell'alimentazione di quest'anno, che mette al centro l'obiettivo #FameZero e sottolinea l'importanza di strategie concrete per raggiungerlo. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura sostenibile è un obiettivo dell'agenda 2030 che racchiude in sé una parte fondamentale delle sfide che abbiamo davanti", prosegue.