Giornata alimentazione: Bellanova, porre fine a fame e raggiungere sicurezza alimentare (2)

- "Nell’impegno al Ministero - aggiunge Bellanova - abbiamo voluto di mettere al centro questa responsabilità, promuovendo le buone pratiche, indirizzando gli aiuti verso un nuovo modello di sviluppo. A partire dalle iniziative rivolte a una sempre maggiore sostenibilità, ambientale, sociale ed economica. Penso ad esempio ai 300 milioni di euro che abbiamo investito per l'emergenza alimentare e per garantitre cibo sano e di qualità a chi ne ha bisogno. Una misura essenziale per sostenere la filiera del cibo ma anche lo sviluppo sociale. Perché dobbiamo impegnarci ad avere cura di tutti, senza lasciare indietro nessuno. Per questo il diritto al cibo sano e di qualità per tutti deve essere punto prioritario nell’agenda di governo e diventare, accanto al diritto al lavoro e alla salute, un diritto sancito dalla nostra Costituzione", conclude la titolare del dicastero. (Rin)