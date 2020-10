Brasile: coronavirus, ulteriore calo dei decessi rispetto alle ultime due settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore delle operazioni di emergenza dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Michael Ryan, ha affermato che la stabilizzazione dei numeri del contagio e dei decessi in Brasile è importante, ma che tuttavia il numero dei contagi è ancora troppo alto per poter considerare il quadro pandemico sotto controllo. "Molte persone sono ancora infette in Brasile e la diminuzione dei numeri in media non significa sicurezza. Inoltre, il fatto che i numeri stiano diminuendo non significa che non aumentino di nuovo", ha dichiarato Ryan nel corso di una conferenza stampa presso la sede dell'Oms, ricordando che il Brasile è un paese molto grande e che "se anche i numeri a livello nazionale mostrano cali, non è detto che in alcune zone il contagio possa essere addirittura in aumento". "Come abbiamo visto negli ultimi mesi, il numero ridotto di casi non significa che l'epidemia non si ripresenterà. Dobbiamo restare vigili. Il Brasile è un grande paese e dobbiamo prestare attenzione ai luoghi in cui i numeri sono ancora in aumento", ha concluso. (Brb)