Israele: Roma, Parigi, Berlino, Londra e Madrid condannano nuovi insediamenti in Cisgiordania

- I ministeri degli Esteri di Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna hanno condannato in una dichiarazione congiunta la realizzazione da parte dello Stato di Israele di oltre 4.900 unità abitative in Cisgiordania. “Siamo profondamente preoccupati per la decisione presa dalle autorità israeliane di realizzare più di 4.900 unità abitative negli insediamenti della Cisgiordania”, si legge nella nota. “L'espansione degli insediamenti viola il diritto internazionale e mette ulteriormente a repentaglio la fattibilità di una soluzione a due Stati per portare una pace giusta e duratura al conflitto israelo-palestinese”, sottolineano i ministeri degli Esteri dei cinque Paesi europei, secondo la mossa è “controproducente alla luce degli sviluppi positivi degli accordi di normalizzazione raggiunti tra Israele, Emirati Arabi Uniti e Bahrein”. Nella nota congiunta, i cinque paesi europei ha sottolineato che “questo passo mina inoltre gli sforzi per ricostruire la fiducia tra le parti al fine di riprendere il dialogo”, ribadendo la richiesta di “un arresto immediato della costruzione di insediamenti, nonché degli sfratti e delle demolizioni delle strutture palestinesi a Gerusalemme est e in Cisgiordania”. (segue) (Res)