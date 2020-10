Israele: Roma, Parigi, Berlino, Londra e Madrid condannano nuovi insediamenti in Cisgiordania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Chiediamo la piena attuazione della risoluzione 2334 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con tutte le sue disposizioni”, si legge nella nota congiunta. “Sottolineiamo che non riconosceremo alcun cambiamento alle linee del 4 giugno 1967, anche per quanto riguarda Gerusalemme, se non concordato tra le parti. La sospensione dei piani per annettere parti dei territori palestinesi occupati deve diventare permanente. Chiediamo a entrambe le parti di astenersi da qualsiasi azione unilaterale e di riprendere un dialogo credibile nonché negoziati diretti su tutte le questioni relative allo status finale”, conclude la nota. Nei giorni scorsi le autorità israeliane hanno approvato la costruzione di circa 4.900 nuovi insediamenti in Cisgiordania. Si tratta della prima approvazione di nuove abitazioni dopo la firma degli accordi per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche tra Israele ed Emirati avvenuta il 15 settembre scorso, sottolinea il quotidiano israeliano “Arutz Sheva”. La scelta degli Emirati è stata percepita dalla leadership palestinese come un tradimento alla causa palestinese. L’ultima approvazione di nuovi insediamenti era avvenuta lo scorso febbraio, perché la riunione prevista a maggio è stata annullata. Lo scorso agosto i leader dei coloni del Consiglio di Yesha hanno accusato il primo ministro, Benjamin Netanyahu, di aver imposto un congelamento “de facto” dei nuovi insediamenti. (Res)