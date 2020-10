Spagna: Instituto Cervantes, ispanofoni aumentati del 30 per cento in 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ispanofoni sono aumentati del 30 per cento nell'ultimo decennio (585 milioni), e il numero di stranieri che studiano lo spagnolo è cresciuto del 60 per cento, superando per la prima volta la soglia dei 22 milioni in tutto il mondo. Sono alcuni dei dati emersi nell'annuario 2020 "Lo spagnolo nel mondo" pubblicato dell'Istituto Cervantes, nel quale si evidenzia come lo spagnolo sia la seconda lingua madre per numero di parlanti dopo il cinese mandarino. Su Internet è la terza lingua più usata e la seconda lingua, dopo l'inglese, nella pubblicazione di testi scientifici. L'aumento del 30 per cento delle persone che parla la lingua spagnola è dovuto principalmente all'aumento della popolazione in America Latina e alla crescita demografica della comunità ispanica negli Stati Uniti (il 18,7 per cento). La ministra degli Esteri, Arancha Gonzalez Laya, ha affermato che la lingua spagnola "è uno dei nostri più grandi beni e uno dei pilastri della nostra immagine nel mondo", aggiungendo che "la cultura è uno dei settori rilevanti nel recupero post-covid". Infine, è la seconda lingua più importante in campo internazionale, la terza lingua all'Onu, la quarta nell'Unione Europea (beneficiando della partenza del Regno Unito) e la più utilizzata nelle organizzazioni di cooperazione americane e latinoamericane. (Spm)