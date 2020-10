Grecia: prima città in quarantena, a Kozani da oggi sino al 29 ottobre stop alle attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città greca di Kozani, nella regione della Macedonia occidentale, entra da oggi in regime di quarantena dopo avere raggiunto il livello 4, ossia il parametro più alto nella trasmissione del coronavirus, stabilito dalle autorità sanitarie del Paese. Kozani è quindi la prima città in cui applica il blocco a livello locale delle attività, eccetto quelle essenziali, in questa seconda ondata della pandemia, a causa della comparsa di piccoli ma diffusi focolai nel comune e nelle aree limitrofe. Da oggi e fino al 29 ottobre, a Kozani si applicheranno una serie di restrizioni. Queste includono l'uso obbligatorio di mascherine ovunque, il divieto di assembramenti pubblici e privati e il divieto di viaggiare fuori dalla regione. Chiudono le saracinesche esercizi commerciali, palestre, ristoranti, cinema, musei e siti archeologici. "Siamo in una fase molto critica della pandemia", ha detto il vice ministro della Protezione civile Nikos Hardalias. "L'attivazione dell'allerta di livello 4 per Kozani suona come un campanello d'allarme per tutti noi, in tutto il paese", ha aggiunto. Solo ieri sono stati segnalati 22 nuovi contagi a Kozani, con più di 200 casi attivi nell'area.(Gra)