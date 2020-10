Libia: Soda (Oim), l’arresto di “Bija” è un primo passo ma bisogna fare di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arresto in Libia di Abd al Rahman Milad, detto “Bija”, “è un primo passo: coloro che continuano a sfruttare le persone disperate devono essere assicurati alla giustizia”. Lo ha scritto su Twitter Federico Soda, capo missione in Libia dell’Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim). “È necessario fare di più per garantire la salvaguardia dei migranti in Libia, compresa l'estensione dello stato di diritto per proteggerli dagli abusi”, ha aggiunto Soda. Bija è stato arrestato mercoledì 14 ottobre a Tajoura, sobborgo orientale di Tripoli, dal ministero dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), su ordine del procuratore generale a seguito del mandato di cattura internazionale spiccato dall’Interpol, come richiesto dal Comitato delle sanzioni delle Nazioni Unite. L’arresto arriva mentre le autorità libiche stanno operando un riassetto delle strutture responsabili del contrasto al traffico di migranti e di esseri umani. Bija è sospettato peraltro di essere responsabile delle torture contro i migranti in un centro di detenzione da lui gestito a Zawiya. (Lit)