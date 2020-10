Filippine-Cina: Manila approva ripresa progetti energetici nel Mar Cinese Meridionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cusi ha detto che la decisione di revocare la moratoria è stata presa "in buona fede e nel pieno rispetto dei negoziati in corso tra Filippine e Cina, Forum Ltd e China National Offshore Corp (Cnooc)". Forum, un'unità della compagnia Pxp Energy Corp delle Filippine, gestisce il contratto di servizio per l'esplorazione del gas nella Reed Bank, che si trova all'interno del territorio conteso. Pxp ha avuto colloqui con Cnooc su attività congiunte di esplorazione e sviluppo. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, altri due progetti di esplorazione hanno ricevuto il segnale di partenza, uno operato dalla Philippine National Oil Company e l'altro sempre da Pxp. "La revoca della sospensione impone agli appaltatori di servizi l'obbligo legale di investire capitali nelle aree contrattuali e assumere ingegneri e tecnici filippini", ha detto Cusi in una nota. (Fim)