Torino: Università, Isee on-line gratuito per gli studenti

- Per l’anno accademico 2020/2021 l’Università di Torino mette a disposizione dei suoi studenti un servizio online per facilitare la presentazione della domanda all’INPS dell’ISEE valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, dell’ISEE corrente e delle rettifiche e correzioni di ISEEU emessi. Il servizio è gratuito ed è riservato agli studenti dell’Università di Torino in possesso di un account @edu.unito.it. La procedura è interamente online e permette di ottenere l’ISEE attraverso l’assistenza, telefonica e tramite live chat/ticketing, di un operatore CAF Do.C. Spa, il CAF dei Dottori Commercialisti. "L'Ateneo mette a disposizione degli studenti e delle studentesse uno strumento di servizio davvero importante” commenta il Rettore dell'Università di Torino, Prof. Stefano Geuna. “Grazie ad una preziosa convenzione con il CAF dei Dottori Commercialisti, sarà facile, veloce e gratuito ottenere online dal portale web di UniTo la certificazione ISEE da presentare al momento dell’immatricolazione. UniTo aggiunge ai servizi già disponibili una soluzione accessibile in grado di semplificare l'ottenimento delle riduzioni sulle quote di iscrizione per chi ne abbia diritto. Con questa prima fase di lancio si potrà avere un’idea più chiara circa i reali bisogni degli studenti e delle studentesse, con l’idea di potenziare la soluzione e di renderla sempre più utile alla soddisfazione delle esigenze, tanto più in un frangente come quello attuale caratterizzato dai rischi pandemici”. (segue) (Rpi)