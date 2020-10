Roma: controlli su norme anti contagio, chiuso un ristorante e sequestrati 60 kg di cibo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati dalla polizia 60 chili di alimenti nell'ambito dei controlli, disposti con ordinanza dal Questore di Roma, per verificare il rispetto delle normative che regolano le attività di ristorazione, anche in relazione alle disposizioni dirette al contenimento della diffusione del Covid-19. Tra gli alimenti sequestrati in un ristorante, tutti conservati in modo promiscuo, un'anatra cotta, zampe di pollo, ravioli al vapore, frutta esotica, pollame essiccato, involtini primavera, ricci di mare. Per le pessime condizioni igienico sanitarie e per la mancanza di etichettatura, il ristorante è stato chiuso. Sanzioni per il mancato tracciamento degli avventori e inosservanza dei limiti di distanziamento interpersonale sono state elevatenel corso di una successiva ispezione al responsabile di un bar, in zona Ardeatina. Sono state invece denunciate per resistenza a pubblico ufficiale due persone che hanno cercato di ostacolare l'attività dei poliziotti nel corso di un accertamento in un circolo privato dove gli agenti hanno anche trovato tracce di hashish sul pavimento. Al titolare del circolo sono state comminate sanzioni per un ammontare di 6.000 euro. Al termine delle operazioni, che hanno portato all'identificazione di 157 persone, sono state comminate altre tre multe per atti contrari alla decenza pubblica, tre daspo urbani e tre sanzioni per mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. (Rer)