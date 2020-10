Ue: premier finlandese Marin lascia seduta Consiglio europeo dopo contatto con persona positiva al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier finlandese, Sanna Marin, ha lasciato la riunione del Consiglio europeo "come misura precauzionale" in quanto ha avuto contatti con una persona risultata positiva al coronavirus. Lo ha annunciato su Twitter la stessa Marin, che è subito partita per tornare in Finlandia dove si sottoporrà a un tampone e si metterà in autoisolamento. Marin ha chiesto al primo ministro svedese, Stefan Lofven, di rappresentare la Finlandia durante la riunione finale del Summit. (Beb)