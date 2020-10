Governo: D'Incà, fisiologico opinioni diverse nella maggioranza, nessuna criticità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una dinamica parlamentare è fisiologico trovare qualcuno, anche nella maggioranza, che esprime opinioni diverse ma non ci sono criticità per la tenuta del Governo. Risponderemo ai parlamentari che hanno avuto perplessità ma priorità è dare stabilità al Paese". Lo ha detto il ministro il ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme, Federico D'Incà, a "InBlu Radio". "Una parte dei parlamentari del gruppo misto fanno da sempre parte della maggioranza e hanno contribuito all'approvazione dello scostamento. Maggioranza in Parlamento c'è ma si possono registrare problemi di contagi anche nelle due Camere che possono creare difficoltà", ha poi aggiunto il ministro.(Rin)