Giornata alimentazione: Confagricoltura, settore forte per riscatto dei popoli

- La Giornata mondiale dell'alimentazione è ancor più significativa, nell'anno della pandemia. La necessità del settore agricolo di essere posto nelle condizioni di assicurare alle popolazioni, nonostante la pandemia, cibo sufficiente - in quantità, qualità e sicurezza alimentare - è emerso in tutta la sua prepotente importanza. Lo sottolinea Confagricoltura in occasione del 'World Food Day 2020' della Fao. Il tema della Giornata dell'alimentazione di quest'anno – 'Coltivare, nutrire, preservare. Insieme' - sta ad evidenziare la stretta interconnessione tra produzione alimentare, nutrizione e salute. "I paradossi dell'accesso al cibo sono evidenti - rileva l'Organizzazione agricola - da un lato 690 milioni di individui sulla Terra che ancora oggi soffrono la fame e 2 miliardi malnutriti. D'altro lato, una persona su 8 nella nostra civiltà occidentale che soffre di obesità o di malattie connesse alla cattiva o eccessiva alimentazione". L'obiettivo però deve essere non solo di dare accesso al cibo a tutti (Fame Zero), ma di permettere a tutti di fruire di un'agricoltura produttiva e non di sussistenza. L'attività dell'agricoltura – osserva Confagricoltura - va salvaguardata e sviluppata anche nelle zone del pianeta più difficili. (segue) (Com)