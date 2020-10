Giornata alimentazione: Confagricoltura, settore forte per riscatto dei popoli (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

In tante parti del mondo – pone in evidenza Confagricoltura - si produce con scarse risorse tecnologiche, strumenti inadeguati, situazioni climatiche sfavorevoli, tensioni politiche, situazioni oltre tutto che si sono pesantemente aggravate per il Covid-19; questi popoli hanno, così, raccolti ridotti rispetto agli standard e perdite di parte di quello che si è prodotto anche per carenza di infrastrutture di stoccaggio, conservazione, trasporto e lavorazione. L'agricoltura occidentale, dal canto suo, ha il dovere di porre in essere tutti gli sforzi per incrementare la produzione, fronteggiare le emergenze alimentari, contribuire a risolvere il problema del diritto di ogni uomo di accesso al cibo, garantire la sicurezza alimentare e la sostenibilità. È giunto il momento – conclude l'Organizzazione degli imprenditori agricoli – di uno sforzo collegiale dei governi per superare le tensioni e le guerre, anche commerciali. Serve volontà politica per affermare nuovi equilibri, pacificazione e benessere.