Tunisia-Egitto: incontro tra ministro degli Esteri Jerandi e nuovo ambasciatore del Cairo a Tunisi

- Il ministro degli Esteri della Tunisia, Othman Jerandi, ha ricevuto il nuovo ambasciatore della Repubblica araba d'Egitto in Tunisia, Iheb Abdelhamid. Lo riferisce un comunicato del dicastero tunisino degli Esteri. Il colloquio ha trattato di relazioni bilaterali e di mezzi di promuoverla ulteriormente, in particolare sul piano di scambi commerciali e investimenti. Le due parti hanno anche sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento e la concertazione su questioni di interesse condiviso. Jerandi e Abdelhamid hanno anche discusso degli sviluppi nella regione araba, esprimendo entrambi supporto per una soluzione politica interna che garantisca la sicurezza e la stabilità della Libia. In tale frangente, Abdelhamid ha salutato con favore l'organizzazione in Tunisia della prima riunione diretta del Forum di dialogo politico intralibico all'inizio di novembre. (Tut)