Infrastrutture: la metropolitana e il tram di Dubai verranno ulteriormente ampliati

- La metropolitana e il tram di Dubai verranno ulteriormente ampliati. Lo afferma il vicepresidente regionale di Alstom. Il costruttore francese di treni è stato in prima linea in entrambi i progetti nell'emirato ed è sul punto di completare l'estensione della linea rossa della metropolitana di Dubai. La metropolitana e il tram di Dubai vedranno sicuramente ulteriori estensioni in futuro, secondo Muslum Yakisan, vicepresidente senior di Alstom nella regione Africa, Medio Oriente e Asia centrale (Ameca). Mentre in precedenza erano stati approvati piani per estendere il tram per servire le principali attrazioni della città, tra cui Madinat Jumeirah, Jumeirah Beach Hotel e Burj Al Arab, nonché il Mall of the Emirates, come parte della seconda fase del progetto, che ha aperto a 2014. I piani della fase tre includevano il passaggio della linea su Jumeirah Beach Road a nord-ovest di Dubai.(Res)