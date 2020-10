Camorra: estorsione aggravata nel Napoletano, 2 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri di Castello di Cisterna (Na), hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati, Giuseppe Nobile di 38 anni e Giovanni Castiello di 48, entrambi di Afragola, già detenuti per altra causa. I due sono ritenuti responsabili di estorsione aggravata dalle modalità e dalle finalità mafiose in danno della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti nel comune di Afragola negli anni 2013-2014, compiuta al fine di agevolare le attività criminali del clan Moccia e delle sue articolazioni territoriali operanti nei Comuni di Casoria, Afragola, Caivano, Crispano e altre zone circostanti del Napoletano. Gli inquirenti, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, hanno documentato il ruolo di mandante di Castiello nell'ambito di un'estorsione, materialmente eseguita da Nobile, in concorso con altri, in danno della ditta di raccolta rifiuti, costretta a versare una tangente di circa 3.000 euro settimanali. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli, l'indagine è stata coordinata dalla Dda di Napoli. (Ren)