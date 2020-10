Repubblica Ceca: Covid-19, governo ordina costruzione di un ospedale da campo a Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica Ceca darà ordine per la costruzione di un ospedale da campo a Praga, nell'area di Letnany. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". La decisione è stata presa in relazione all'aumento dei ricoveri per il Covid-19 e il rischio che i posti letto possano rivelarsi insufficienti in caso di peggioramento della situazione epidemiologica. La struttura a Letnany dovrà contenere fino a 500 posti letto. Il ministro della Difesa, Lubomir Metnar, ha dichiarato che l'esercito è in grado di costruire l'ospedale entro 10 giorni, ma che a causa delle dimensioni avrà bisogno di personale civile oltre a quello militare. (Vap)