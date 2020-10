Ungheria: ministra Giustizia attacca eurodeputato Simecka su stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' ridicolo che qualcuno dal Parlamento europeo (Pe) dica che Ungheria e Polonia minano lo stato di diritto quando il Pe ha adottato il rapporto Sargentini "dimenticando" di contare le astensioni. Lo ha detto la ministra della Giustizia ungherese, Judit Varga, commentando un'intervista fatta dal portale di informazione "Hvg" all'eurodeputato slovacco Michal Simecka, relatore per il meccanismo Ue su democrazia, stato di diritto e libertà fondamentali. Varga si riferisce al partito di Simecka, la formazione liberale Slovacchia progressista (Ps), come all'alleato slovacco dell'ungherese Momentum. "Nell'intervista Hvg si è "scordato" di chiedere al politico slovacco un commento sul suo alleato dell'opposizione ungherese, Anna Donáth", ha continuato Varga. Da un video emerso recentemente e presto attaccato da Fidesz è emerso che Donath, europarlamentare di Momentum, ha avuto contatti regolari con la vicepresidente della Commissione Ue Vera Jourova e questo proverebbe che Momentum e altri partiti della sinistra ungherese "ingannano e manipolano consapevolmente" le istituzioni europee, come ha detto l'eurodeputato di Fidesz Tamas Deutsch. (Vap)