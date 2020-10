Energia: Regno Unito, ente regolatore Ofgem cerca di sedare polemica sugli utili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ente regolatore britannico per l'energia (Ofgem), Jonathan Brearley, ha cercato di calmare le acque circa la polemica sulla riduzione degli utili permessi alle aziende distributrici, che verrebbero ridotti al 3,95 per cento a partire da aprile 2021. Le compagnie distributrici avevano reagito con veemenza all'annuncio risalente a luglio, minacciando carenze nella fornitura e il blocco della transizione del Paese verso fonti di energia più pulite. Secondo quanto annunciato da Ofgem a luglio, le compagnie sarebbero vincolate ad un utile massimo del 3,95 per cento sulle forniture di energia elettrica, il dato più basso sin dalla privatizzazione della rete elettrica. Ofgem ha anche proposto di tagliare i piani di spesa delle compagnie di circa 8 miliardi di sterline (quasi 9 miliardi di euro), fomentando voci che Ofgem stesse di fatto incoraggiando le compagnie a prevedere migliaia di esuberi nei propri organici in un momento in cui il governo sta invece cercando di incentivare una transizione verso energie più pulite. Tuttavia Brearley ha cercato di buttare acqua sul fuoco, auspicando le compagnie possano lavorare con l'ente regolatore in uno "spirito di cooperazione", sostenendo che ci sia una "conversazione aperta" da avere con esse in merito. Ofgem annuncerà la propria decisione finale in merito entro dicembre. (Rel)