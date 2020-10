RPT - Migranti: Bellanova a "la Repubblica Venerdi", sui lavoratori stranieri regolarizzati si poteva fare meglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con titolo corretto.Una delle accuse che le rivolgono è di essersi schierata con la lobby del polpo. Teresa Bellanova, ministra (renziana) delle Politiche agricole, tempo fa ha firmato un decreto che quintuplica il numero massimo di trappole per imbarcazione, e agli ambientalisti non è andata giù. Altri nemici da mettere in elenco, "ma pazienza, - dice a "la Repubblica Venerdi" - agisco nel rispetto delle norme". Non è un momento glorioso per la ministra pugliese che a 15 anni guidava le braccianti contro i caporali. Ma anche se i giornali (in primis quelli di destra) le affibbiano flop su tutta la linea, lei ostenta sorrisi e buonumore. Flop numero 1: i lavoratori stranieri regolarizzati con la sua riforma sono molti meno dei 600 mila che si ipotizzava. "Si poteva fare di meglio? La risposta è sì. Fosse stato per me, avrei concesso più tempo e non avrei distinto tra edilizia, logistica, lavoro domestico ecc., così da coinvolgere tutte le vittime del caporalato. Ma nella maggioranza il disaccordo era totale, quindi ecco la mediazione. Costruita con infinita pazienza. Oggi siamo arrivati a 207 mila richieste di permesso di soggiorno per lavoro. E poi ci sono altre 12.986 domande di soggiorno temporaneo, cioè per soli sei mesi. Se nel frattempo queste persone troveranno un'occupazione, diventerà un permesso di soggiorno per lavoro. Chi sono? Quelli che non hanno trovato un imprenditore disposto ad accompagnarli a fare i documenti, quelli che a Treviso lavoravano per 20 euro al giorno... Gente coraggiosa, che ora rischia tutto". "Un giorno - spiega il ministro - mi si accusa di volere riempire il Paese di immigrati; un altro dicono che è stato un fallimento. Io faccio un conto di cui vado orgogliosa: se nei ghetti delle campagne vivono duemila o tremila persone, quanti ghetti abbiamo svuotato?".Pianse durante la conferenza stampa per presentare la regolarizzazione degli 'invisibili'. Salvini l'ha paragonata a Elsa Fornero. "Mi sono imposta a lungo di non mostrare le mie emozioni. Poi ho capito che mi facevo violenza. Salvini avrebbe potuto anche commentare la mia forza. Ma non intendo fare la vittima visto che ho avuto compagne finite sotto terra". Flop numero 2. Nel suo paese, Ceglie Messapica, Italia Viva ha preso solo 48 voti. "Ho lasciato Ceglie a vent'anni. E sa perché? Cercavo di organizzare con le braccianti l'autogestione del trasporto fino ai campi. Per il caporalato non era sopportabile. Entrarono armati nella Camera del lavoro, una domenica mattina; mi salvai perché delle famiglie che abitavano di fronte avvertirono la polizia. Chiamarmi a rispondere di un comune dove neanche vivo è strumentale". Però a Italia Viva è andata male in tutta la Puglia. Era meglio mediare. "Non era proprio possibile. Abbiamo condotto una battaglia di minoranza e Emiliano ha vinto. Se abbia vinto la politica, con tutte quelle contraddizioni e con quel sistema di potere, lo vedremo". Le hanno dato della voltagabbana, della rinnegata. "Chi lo dice non mi conosce, o è in malafede. Sono sempre stata una riformista. Quando facevo la segretaria provinciale Cgil dei tessili, a Lecce, affrontammo la questione del gran numero di aziende contoterziste, che lavoravano per marchi importanti della moda, dove non si rispettava il contratto. Magari la bustapaga c'era, ma lo stipendio reale era la metà. Alle aziende proponemmo: prendetevi quattro anni per contrattare condizioni migliori con i committenti con il nostro aiuto, però vi impegnate ad aumentare gradualmente le paghe". (Rin)