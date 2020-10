Spagna: ministro Salute Illa, nei prossimi mesi confinamenti "vigorosi ma brevi" per Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna nei prossimi mesi i confinamenti per la pandemia del coronavirus "saranno vigorosi ma brevi" come già avviene in Europa. Lo ha affermato oggi il ministro della Salute, Salvador Illa, in un'intervista radiofonica a "Rac1", spiegando che quest'anno le vacanze di Natale "saranno diverse dagli altri anni". Illa ha poi dichiarato che il vaccino per il Covid-19 sarà pronto all'inizio del prossimo anno, anche se ha riconosciuto che ci vorranno diversi mesi prima che la popolazione sia vaccinata e quindi si possa considerare "chiusa" la pandemia. In tal senso ha aggiunto che è necessario "intraprendere un'azione molto aggressiva contro i negazionisti e gli anti-vaccinisti" che potranno salvare migliaia di vite. Una volta individuato, Illa ha rassicurato che le 3 milioni di dosi iniziali "saranno distribuite in modo equo e proporzionale tra le comunità autonome". (Spm)