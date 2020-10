Brexit: Conte, Ue vuole un accordo "ma non a tutti i costi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea vuole un accordo con il Regno Unito, ma non ad ogni costo. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando alla seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. "Abbiamo ragionato di Brexit. Abbiamo avuto un aggiornamento dal capo negoziatore (dell'Unione europea per la Brexit, Michel) Barnier. La situazione è molto complessa e abbiamo pochi giorni per concludere questo accordo", ha detto. "Siamo molto uniti, l'Ue e gli Stati membri: vogliamo assolutamente un accordo. Lavoreremo fino all'ultimo, ma ci siamo anche detti che non vogliamo un accordo a ogni costo", ha continuato. "Su questo siamo molto decisi. Vogliamo un accordo che sul piano delle parità di condizioni e della governance sia efficace. Gli ultimi punti ancora da discutere assolutamente saranno risolutivi ai fini di un esito positivo o negativo", ha detto Conte. "Vorremmo scongiurare" uno scenario di Brexit senza accordo, ha poi aggiunto. (Beb)