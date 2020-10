Tanzania: presidenziali, candidato dell’opposizione di Zanzibar escluso dalla campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione elettorale di Zanzibar ha vietato a Maalim Seif Sharif Hamad, candidato dell’Alleanza per il cambiamento e la trasparenza (Act, all’opposizione) alle elezioni presidenziali in Tanzania del prossimo 28 ottobre, di fare campagna elettorale per i prossimi cinque giorni. Lo ha reso noto il suo partito in una nota, che oggi terrà una riunione per discutere la questione prima di dichiarare la sua posizione ufficiale. Hamad è accusato da un partito rivale, Demokrasia Makini, di violazione delle norme elettorali. Hamad è il secondo candidato dell'opposizione nell’arcipelago semi-indipendente ad essere escluso dalla campagna elettorale. In precedenza era stata la volta di Tundu Lissu, candidato del principale partito di opposizione della Tanzania, Chadema, escluso dalla campagna per sette giorni. Le elezioni a Zanzibar si terranno insieme a quelle della Tanzania il prossimo 28 ottobre: gli elettori sceglieranno il presidente delle isole, i membri del parlamento e i consiglieri locali. Zanzibar e la Tanzania continentale (allora Tanganica) erano due entità distinte che si unirono nel 1964, poco tempo dopo la rivoluzione di Zanzibar. In precedenza, Zanzibar era un soggetto politico distinto: prima un sultanato, poi un protettorato britannico e infine, brevemente, una monarchia costituzionale. Nel sistema politico della Tanzania, Zanzibar ha un'autonomia amministrativa, con un governo proprio (il cui potere decisionale è limitato alle questioni interne), un proprio parlamento con mandato quinquennale, un proprio presidente e anche una propria Costituzione. (Res)