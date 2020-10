Covid: Rasi (Ema), vicina possibilità di usare anticorpi monoclonali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono almeno due o tre farmaci o approcci che sicuramente sono efficaci, come l’uso del cortisone al momento giusto, non troppo presto e non troppo tardi, oppure l’uso degli anticoagulanti. Lo ha detto a “Buongiorno” su “Sky TG24” il direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), Guido Rasi. “I clinici in prima linea hanno imparato a gestire il coronavirus anche a seconda delle fasi cliniche della malattia”, ha aggiunto Rasi. “Ora è molto vicina la possibilità di iniziare a usare gli anticorpi monoclonali, quelli che pare abbiano usato anche alla Casa Bianca”.(Res)