Imprese: Essilor vuole concentrare le attività nell'Ile-de-France

- Essilor, gruppo francese specializzato nella produzione di lenti che si è fuso con Luxottica nel 2018, concentrerà le sue attività in un laboratorio nella regione parigina dell'Ile-de-France. Lo scrive il quotidiano "Les Echos", spiegando che è previsto un investimento di 40 milioni di euro, mentre l'apertura dovrebbe avvenire nel 2023. Il progetto conterà 300 dipendenti. I sindacati temono che con questa iniziativa gli altri laboratori in Francia sono a rischio chiusura. Il 6 ottobre Essilor ha informato i laboratori del sito di Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione e di altre unità che è previsto un trasferimento della produzione nel 2024 e riguarderà un centinaio di dipendenti. "Secondo il delegato sindacale della Confederazione generale del lavoro, Olivier Armanin, "solamente il 5 per cento degli impiegati si dicono pronti a seguire questo movimento. Le persone a fine carriera non partiranno, neanche i cinquantenni". (Frp)