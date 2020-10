Ue: Conte, Consiglio ha valutato in modo positivo taglio emissioni del 55 per cento al 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ha valutato in modo positivo il taglio del 55 per cento di emissioni di Co2 entro il 2030. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte entrando alla seconda giornata di lavori del Consiglio europeo. Nella giornata di ieri, "abbiamo discusso anche di cambiamenti climatici, non abbiamo preso decisioni che prenderemo al Consiglio europeo di dicembre", ha ricordato. "Abbiamo valutato complessivamente positivamente la prospettiva di arrivare al 55 per cento di riduzione (di emissioni) rispetto al 1990 entro il 2030. Ma è una prospettiva molto impegnativa", ha detto. "Molti Stati membri dell'Ue hanno sistemi produttivi, strutture industriali che difficilmente riusciranno a cogliere questa sfida, a raggiungere questi risultati. Sono più in difficoltà. Quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per questo obiettivo molto ambizioso che vogliamo a tutti i costi perseguire", ha proseguito. (Beb)