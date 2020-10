Brexit: ministro Esteri britannico Raab, "c'è un accordo da fare"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha dichiarato in un'intervista radiofonica rilasciata alla "Bbc" che "c'è un accordo commerciale sulla Brexit da fare", ribadendo la propria volontà di raggiungere un accordo dopo che l'Unione europea ha di fatto spostato l'onere della trattativa sul Regno Unito, dichiarando le proprie posizioni inamovibili e invitando Londra a scendere a compromessi se si vuole raggiungere un accordo in tempo. A domanda diretta circa la possibilità che il primo ministro Boris Johnson abbandoni il tavolo delle trattative, come peraltro aveva minacciato di fare il 7 settembre se non si fosse raggiunto un accordo entro il 15 ottobre (ieri), Raab ha risposto di "voler vedere" cosa ne pensa il primo ministro più tardi nella giornata di oggi, promettendo che il governo considererà la questione con molta attenzione e farà sapere la propria decisione entro la fine della giornata. (segue) (Rel)