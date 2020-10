Brexit: ministro Esteri britannico Raab, "c'è un accordo da fare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “nodo” relativo all’Irlanda del Nord nei negoziati tra Ue e Regno Unito sui rapporti dopo la Brexit non è di semplice soluzione. Da una parte vi è la prospettiva di ripristinare il confine fisico, con i relativi controlli doganali, tra Irlanda ed Irlanda del Nord modificando in maniera netta quella che era la situazione prima della Brexit. Dall’altra parte vi è la prospettiva del mantenimento dei controlli doganali tra Irlanda del Nord e Regno Unito, senza cancellare alcune previsioni degli Accordi del Venerdì Santo del 1998 ma di fatto rappresentando una limitazione alla piena sovranità britannica. Questo pone il governo di Londra di fronte a una difficile e drammatica scelta, fra minare la stabilità interna nell'Irlanda del Nord, dopo un faticoso processo di pacificazione, o perdere una parte della propria sovranità territoriale. Il protocollo inizialmente concordato da Ue e Regno Unito punta ad evitare una frontiera fisica tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord. Mantiene d’altra parte l'Irlanda del Nord nel territorio doganale del Regno Unito in modo che possa beneficiare di futuri accordi di libero scambio che Londra concluderà con paesi terzi. L’Irlanda del Nord rimarrebbe di fatto nell’unione doganale europea e nel mercato unico. Il controllo delle merci verrebbe attuato sui prodotti considerati “a rischio” che entrano in Irlanda del Nord dal Regno Unito. (Rel)