Montenegro: premier designato Krivokapic, musulmani avranno in me un interlocutore

- Il premier designato del Montenegro, Zdravko Krivokapic, ha avuto un incontro con il capo della comunità islamica del paese, Rifat Fejzic. Lo ha reso noto lo stesso Krivopakip attraverso un post pubblicato oggi su Twitter. "In me i musulmani avranno sempre un interlocutore", ha scritto Krivokapic. L'incontro, ha osservato il premier designato, ha rinnovato la fiducia nel fatto che "il Montenegro supererà tutte le sfide che stanno davanti a noi". Krivokapic ha avuto ieri un incontro con i rappresentanti delle forze politiche della minoranza albanese, mentre nella giornata di oggi è previsto un incontro con quelli del Partito bosgnacco, forza rappresentativa della minoranza bosniaca. Lo scorso 9 ottobre la stampa locale anticipava l'incontro, riferendo che il premier designato intendeva invitare il Partito bosgnacco (Bs) ad una riunione per concordare un'eventuale partecipazione alla composizione del nuovo governo. "Confermo la disponibilità, espressa nell'accordo di cooperazione (della coalizione Per il futuro del Montenegro) con le coalizioni La pace è la nostra nazione e Nero su bianco, alla cooperazione con i partiti delle minoranze", aveva dichiarato Krivokapic nelle scorse settimane. (segue) (Seb)