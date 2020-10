Usa: censura “New York Post”, Twitter rivede politiche su materiale sottoposto ad hacking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Twitter ha annunciato ieri, 15 ottobre, di aver rivisto le politiche che vietano la pubblicazione sulla sua piattaforma di informazioni ottenute tramite hacking. L’annuncio segue l’ondata di polemiche piovuta su quel social media e su Facebook, per aver censurato un articolo del “New York Post” in merito agli affari privati della famiglia Biden. L’iniziativa dei due social media, a poche settimane dalle elezioni presidenziali del 3 novembre, ha suscitato la reazione sdegnata del presidente Donald Trump e dei conservatori in generale, che hanno accusato le due società di influenze elettorali indebite in favore del candidato democratico, Joe Biden, e di violazione della libertà di stampa. Twitter aveva giustificato la rimozione dell’articolo del “New York Post” e di tutti i tweet che vi facevano riferimento citando le proprie regole contro il materiale ottenuto tramite hacking. Le e-mail pubblicate dal quotidiano, che dimostrerebbero come Biden abbia incontrato nella veste di vicepresidente Usa un dirigente del colosso del gas ucraino Burisma, mentre il figlio era impiegato nel consigli odi amministrazione di quella società, non sono state ottenute però tramite hacking: erano contenute in un computer portatile appartenuto al figlio di Biden, Hunter, e abbandonato lo scorso anno in un negozio di informatica. (segue) (Nys)