Usa: censura “New York Post”, Twitter rivede politiche su materiale sottoposto ad hacking (3)

- Uno dei due articoli del “New York Post”, censurato da Facebook e Twitter, cita in particolare una e-mail che proverebbe come, nel 2015, il figlio di Biden avrebbe presentato all’allora vicepresidente Usa un dirigente di Burisma. Meno di un anno più tardi, è l’accusa del quotidiano, Biden si sarebbe pubblicamente vantato di aver trattenuto un finanziamento da un miliardo di dollari del governo Usa all’Ucraina, ottenendo in cambio il licenziamento di un procuratore che indagava proprio su Burisma e sulla nomina del figlio Hunter nel consiglio di amministrazione di quell’azienda. Il presidente Trump, da parte sua, ha reagito alla pubblicazione dell’articolo da parte del “New York Post” chiedendo piena trasparenza in merito agli affari familiari dei Biden, accusati di aver venduto la loro influenza in Paesi come Ucraina e Cina. “Vicepresidente Biden, devi al popolo americano delle scuse, perché risulta che sei effettivamente un politico corrotto”, ha accusato Trump nel corso di un evento elettorale nell’Iowa. “Joe Biden deve pubblicare immediatamente le email, i resoconti degli incontri, le conversazioni telefoniche, le trascrizioni relativi al suo coinvolgimento negli affari familiari e nel traffico di influenze in tutto il mondo, inclusi Cina e Russia”, ha affermato il presidente Usa. (Nys)